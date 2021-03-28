Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kanada’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Giriş Tarihi: 28.3.2021 11:27

’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

İHA
Kanada’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

’nın North Vancouver kentinde bir halk kütüphanesinin önünde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kanada'nın batısındaki North Vancouver kentindeki işlek bir alışveriş bölgesindeki bir halk kütüphanesi önünde bıçaklı saldırı yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bir şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırının nedenine ilişkin açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau olaya ilişkin hesabından yaptığı açıklamada, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanada’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA