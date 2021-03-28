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Giriş Tarihi: 28.3.2021 09:26 Son Güncelleme: 28.3.2021 09:37

Son dakika: ’da kiliseye bombalı saldırı

AA
Son dakika: Endonezya’da kiliseye bombalı saldırı

Son dakika bilgisine göre ’nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti kentinde kiliseyi hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.

Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu duyurdu.

Makassar Belediye Başkanı Muhammed Ramadhan Pomanto, kiliseyi hedef alan saldırıda pazar ayini için içeride bulunanların durumunun iyi olduğunu açıkladı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Halka sosyal medyada resmi kaynaklara dayanmayan bilgilere itibar etmemeleri ve sakin kalmaları çağrısı yapan Pomanto, bölgede güvenliğin artırıldığını ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Emniyet yetkilileri ayrıca, patlamanın meydana geldiği alanda bulunan ceset parçalarının saldırgana veya başka birine ait olup olmadığına ilişkin araştırmanın da devam ettiğini kaydetti.

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Son dakika: Endonezya’da kiliseye bombalı saldırı
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