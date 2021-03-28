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Giriş Tarihi: 28.3.2021 15:59 Son Güncelleme: 28.3.2021 16:27

Son dakika: Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı! Nisan ayında bırakıyor

DHA
Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı! Nisan ayında bırakıyor

Son dakika bilgisine göre 'da sular durulmuyor. Paşinyan'dan kritik bir karar geldi. savaşında 'dan ağır yenilgi sonrası erken seçim kararı alan Ermenistan'da aylardır görevi bırakması talep edilen Başbakan  istifa kararı aldı.

Son dakika... Ermenistan'dan gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'dan aldığı yenilginin ardından Ermenistan'da yaşanan tepkilere daha fazla direnemeyen Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa kararı aldığı açıklandı. Ülkede muhalefetin savaş yenilgisi sonrası aylardır başlayan "istifa" çağrıları yanıt buldu.

"NİSAN AYINDA İSTİFA EDECEĞİM"

20 Haziran'da sandığa gidileceğini daha önce duyuran Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı.Rus medyasına konuşan Paşinyan, "Nisan ayında erken seçim için istifa edeceğim. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim" dedi.

ORDU MUHTIRA VERMİŞTİ

Ermenistan ordusu, Şubat ayında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıklamıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı.

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Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı! Nisan ayında bırakıyor
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