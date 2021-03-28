SON DAKİKA HABERİ: ABD'de isyan çıkaran mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra öldürüldü

MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ

Polisin ateş açması sonucu mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi. Mahkumun öldürülmesinin ardından Oklahoma Cezaevi'nin kapısında toplanan makhum yakınlarından oluşan bir grup, polisin olaya müdahale şeklini protesto etti. Mahkum tarafından rehin alınan cezaevi çalışanının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Öte yandan, Oklahoma Cezaevi Müdürü Greg Williams konuyla ilgili yerel basına yaptığı açıklamada, olayın cezaevinin 10'uncu katında meydana geldiğini ve mahkumun kendisine ilaç vermeye gelen cezaevi çalışanını rehin alarak koğuşun anahtarlarına el koyduğunu ifade etti.