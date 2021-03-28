Son dakika | Putin'in gizemli operasyonunun sırrı ortaya çıktı! Rusya'nın hamlesi dünya gündeminde

PUTİN: "TARİHTE BENZERİ OLMAYAN BİR ÇALIŞMA"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bunun ne Sovyet tarihi ne de modern zaman tarihinde bir muadilinin olmadığını açıkladı. 20 Mart'tan bu yana devam eden tatbikatın bu son hamlesi 'nükleer gözdağı' yorumlarının yapılmasına neden oldu.