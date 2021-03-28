Son dakika: Türkiye’nin S-400 kararına karşı çıkmışlardı ama… NATO’da ‘Rus malı radar’ skandalı

2015 YILINDAN BERİ KULLANILIYOR

Navi Sailor 4100 isimli lokasyon, hız ve rotayı takip eden bir sistemin hem eski hem de 2015'ten beri kullanılan U-35 ve 2016'dan beri kullanılan U-36 denizaltılarında uygulandığı da ifade edildi.

1990'da St. Petersburg'da kurulan şirket hem sivil hem de askeri sektörlerde çalışmalarda bulundu. Rus donanmasına ait gemi ve araçlara da ürün tedarik eden şirket geçtiğimiz yıllarda Rusya Genelkurmay Başkanı General Nikolai Makarov tarafından da ödül almıştı.