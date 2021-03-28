Süveyş krizi devam ediyor! Yüzlerce gemi kanalın açılmasını bekliyor

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, ekiplerin karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan dev yük gemisini saplandığı yerden kurtarmak için çalışmalara devam ettiğini, kanaldan geçmeyi bekleyen 320 gemi olduğunu açıkladı.

Extra News TV kanalının "Heze Sabah" programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunan Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Rabi, Mısırlı ekipler tarafından tasarlanan üç kurtarma planın, ilk ikisinin çalışmalara üçüncü gününde katılan Hollandalı bir ekibin de yardımıyla devam ettiğini ifade etti.