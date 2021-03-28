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Giriş Tarihi: 28.3.2021 15:59 Son Güncelleme: 28.3.2021 16:08

Süveyş krizi devam ediyor! Yüzlerce gemi kanalın açılmasını bekliyor

AA
Süveyş krizi devam ediyor! Yüzlerce gemi kanalın açılmasını bekliyor

Dünyanın yakından takip ettiği 'nı tıkayan gemi krizinde kurtarma çalışmaları sürüyor. 24 Mart'ta kanalda enlemesine karaya oturan ve deniz ticaretinin durmasına neden olan şirketine ait Ever Given adlı konteyner gemisi, dünyanın en önemli ticaret kanalını da ulaşıma kapatmıştı. Tıkanan kanal nedeniyle yük dolu 320 gemi, geçiş için sıraya girerken, Ever Given’ın nasıl kurtarılacağı hala merak konusu.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, ekiplerin karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan dev yük gemisini saplandığı yerden kurtarmak için çalışmalara devam ettiğini, kanaldan geçmeyi bekleyen 320 gemi olduğunu açıkladı.

Extra News TV kanalının "Heze Sabah" programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunan Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Rabi, Mısırlı ekipler tarafından tasarlanan üç kurtarma planın, ilk ikisinin çalışmalara üçüncü gününde katılan Hollandalı bir ekibin de yardımıyla devam ettiğini ifade etti.

320 GEMİ SIRA BEKLİYOR

Üçüncü planın yüklerin boşaltılmasıyla gemiyi kurtarmak olduğunu belirten Rabi, 13 bin konteynerı 52 metre gibi bir yükseklikten indirmenin zor bir ihtimal olduğunu değerlendirdi. Rabi, açıklamalarında ilk iki kurtarma planı ile ilgili herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.

Kanaldan geçmeyi bekleyen 320 gemi olduğunu kaydeden Rabi, bunlardan 3 tanesinin hayvan taşıdığını belirterek, gemilere gerekli yem ve tıbbi malzeme yardımının yapılması için Mısırlı ekiplerin 24 saat çalıştığını aktardı.

GEMİLERİN BEKLEME MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Rabi, yaptığı açıklamada geçiş için beklemek zorunda kalan gemilerin Süveyş Kanalı İdaresine günlük maliyetinin 12-14 milyon dolar olduğunu ifade etmişti.

Rabi daha önce düzenlediği basın açıklamasında, karaya saplanan geminin kurtarma çalışmalarının kanalda yaşanan su çekilmesi nedeniyle aksaklığa uğradığını açıklamıştı.

NELER OLMUŞTU?

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta geminin yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki seyrüsefer trafiğinin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.

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Süveyş krizi devam ediyor! Yüzlerce gemi kanalın açılmasını bekliyor
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