Türkiye'nin hibe ettiği Kovid-19 aşıları Bosna Hersek'e ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin 16 Mart'ta gerçekleştirdiği Ankara ziyareti sırasında sözünü verdiği Kovid-19 aşıları, ambulans uçakla başkentteki Uluslararası Saraybosna Havalimanı'na ulaştırıldı.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic, havalimanında düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ederek "Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de bize destek için hazır olduğunu gösterdi." dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkan Danışmanı Bosko Tomic, sağlık sisteminin zor zamandan geçtiği şu günlerde yapılan her desteğin önemli olduğuna işaret ederek "Gönderilen 30 bin doz aşıdan bir hayatın bile kurtarılması çok değerli. Türkiye'ye, sağladığı bu büyük destek için teşekkür ederim." diye konuştu.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Özgür Şahin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Bosna Hersek makamlarıyla hemen iletişime geçildiğini belirterek Bosna Hersek'in salgınla mücadelesinde desteği sürdüreceklerini kaydetti.

AŞILAR MOSTAR'DAKİ DEPOYA TAŞINACAK

Bosna Hersek Sivil İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, aşıların gümrük işlemlerinin ardından Mostar'da bulunan merkezi depoya taşınacağı ve Bakanlar Konseyinin alacağı karara göre iki entite ve Brçko bölgesine bölüştürüleceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye'nin salgının başından itibaren Bosna Hersek'in yanında olduğunu anımsatarak "İnşallah, bundan sonra da bu tavrımızı muhafaza edeceğiz. Bu vesileyle de bu seyahatin ardından 30 bin doz aşıyı da aynı şekilde Bosna Hersek'e göndereceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Kitlesel aşılama çalışmalarına başlamakta geç kalınan yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Bosna Hersek'te, salgının başından bu yana 162 bin 32 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 6 bin 220 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da 1 milyon 232 bin doz aşı sipariş eden Bosna Hersek'e, 25 Mart'ta 23 bin 400 doz BioNTech-Pfizer aşısı ile 26 bin 400 doz AstraZeneca aşısı teslim edilmişti.