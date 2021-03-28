Ukrayna’dan Bayraktar İHA hamlesi! O gelişme ses getirdi

Türkiye'nin savunma alanında dünya sahnesinde tartışılmaz bir güç haline gelmesinde büyük rol oynayan başarılı SİHA/İHA teknolojisi, yabancı ülkelerdeki varlığını artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye ile İHA konusunda el sıkışan Ukrayna'dan yeni bir adım geldi.
Ukrayna, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarını (İHA) Karadeniz üzerinde test etti.
BU YIL İÇİNDE YENİ BİR FİLO DAHA SATIN ALINACAK
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bayraktar TB2 İHA'larının Karadeniz'e kıyısı olan Herson şehri kıyılarında test ettiği belirtilerek, "İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2, Karadeniz'de bulunan Tendrovskaya Kosa Adası yakınlarında manevra eğitimi görevlerini gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.
Tendrovskaya Kosa Adası'nda, çeşitli donanma birimlerinin eğitim aldığı ve savaşa hazırlığı artırdığı çok maksatlı deniz poligonunun yer aldığı belirtilirken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin bu yıl içinde, daha uzun uçuş menzili gibi iyileştirilmiş özelliklere sahip Bayraktar TB2 insansız hava araçlarından bir filo alacağı detayına da yer verildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, 14 Aralık 2020'de Ukrayna ordusu için korvet gemileri ve İHA üretimi konusunda Türkiye ile bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu.