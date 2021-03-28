Ukrayna’dan Bayraktar İHA hamlesi! O gelişme ses getirdi

Tendrovskaya Kosa Adası'nda, çeşitli donanma birimlerinin eğitim aldığı ve savaşa hazırlığı artırdığı çok maksatlı deniz poligonunun yer aldığı belirtilirken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin bu yıl içinde, daha uzun uçuş menzili gibi iyileştirilmiş özelliklere sahip Bayraktar TB2 insansız hava araçlarından bir filo alacağı detayına da yer verildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 14 Aralık 2020'de Ukrayna ordusu için korvet gemileri ve İHA üretimi konusunda Türkiye ile bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu.