ABD’de Asya kökenli eski askerden sıra dışı tepki: Vatanseverliğimi sorgulayamazsınız

ABD'de her geçen gün artan ırkçılık, ülke çapında tepkilere yol açıyor. Geçtiğimiz haftalarda Atlanta kentinde Asya kökenli çalışanları hedef alan masaj salonu katliamıyla yeniden gündeme gelen meselede son olarak Asya kökenli bir yerel yönetim yetkilisinden ilginç bir protesto hamlesi geldi. Ülke genelinde Afrikalı-Amerikalı ve Asyalılara karşı ayrımcılık ve nefret söylemlerinin giderek artmasına tepki gösteren 69 yaşındaki Lee Wong, kökeninden dolayı yıllardır uğradığı ayrımcılığa isyan etti.
"AYRIMCILIĞA UZUN YILLARDIR KATLANIYORUM"
Ohio eyaletinde bulunan West Chester Township kentindeki mütevelli heyeti başkanı Lee Wong, geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda oldukça dikkat çeken bir eyleme imza attı. Uzun yıllar ABD ordusunda görev yaptıktan sonra kent yönetiminde bir pozisyon üstlenen 69 yaşındaki Wong, toplantı sırasında Asya kökenlilere karşı bitmek bilmeyen ırkçılık sorununa değindi.
Wong, canlı yayınlanan toplantıda yaptığı konuşmada "Uzun süredir bir sürü saçmalığa sessizce katlanıyorum. Daha fazla istismar ve ayrımcılığa uğrayacağım endişesiyle sesimi çıkarmaya korktum. Bir birey olarak içinde yaşadığım toplum tarafından seviliyor olsam da son yıllarda Asya kökenlilere karşı uygulanana ayrımcılık endişe verici noktalara geldi. Karşıma geçip yeterince Amerikalı ya da vatansever görünmediğimi söyleyen bazı sinir bozucu insanlar var." ifadelerini kullandı.
"20 YIL BOYUNCA ORDUDA GÖREV YAPTIM"
50 yıl önce, henüz 18 yaşındayken Borneo'dan ABD'ye geldiğini söyleyen Wong, bu zamanlarda yaşadığı bir olayı da kamuoyuyla paylaştı. Chicago kentinde saldıra uğradığını, ancak bu korkunç olay sonrası saldırganın ceza almadığını söyleyen Wong, bu deneyiminin ardından ABD ordusuna katıldığını söyledi.
Tam 20 yıl boyunca orduda görev yaptığını söyleyen Wong, hakkında yapılan "vatanseverlik" tartışmalarına son noktayı, oldukça ses getiren bir biçimde koydu.
Kökeninden dolayı vatanseverliğini sorgulayanlara yaralarını gösterdi: "Bu sizin için yeterli mi?" | Video
SAVAŞ YARALARINI GÖSTERDİ
"Korkmuyorum. Sindirileceğim ya da hakarete uğrayacağım korkusuyla yaşamak zorunda değilim. Vatanseverliğin, vatanseverlikle ilgili soruların nasıl bir şey olduğunu size göstereceğim" diyerek ayağa kalkan ve gömleğini çıkaran Wong, orduda hizmet ettiği sırada aldığı yara izlerini gözler önüne serdi.
"İşte kanıtım. Bu benim ABD ordusunda görev yaparken aldığım hasar. Bu sizin için yeterince vatansever mi? Artık sokaklarda yürürken utanmıyorum. Önceden çok utanırdım, insanlar bana garip bakardı. Bu ülkeye olan sadakatimi sorgulamaya cüret ederlerdi, yeterince Amerikan gözükmediğimi söylerlerdi." Sözlerini kullanan Wong'un ırkçılık karşısındaki bu tutumu, ülke genelinde devam eden nefret söylemlerine bir kez daha dikkat çekti.