ABD’de Asya kökenli eski askerden sıra dışı tepki: Vatanseverliğimi sorgulayamazsınız

"20 YIL BOYUNCA ORDUDA GÖREV YAPTIM"

50 yıl önce, henüz 18 yaşındayken Borneo'dan ABD'ye geldiğini söyleyen Wong, bu zamanlarda yaşadığı bir olayı da kamuoyuyla paylaştı. Chicago kentinde saldıra uğradığını, ancak bu korkunç olay sonrası saldırganın ceza almadığını söyleyen Wong, bu deneyiminin ardından ABD ordusuna katıldığını söyledi.

Tam 20 yıl boyunca orduda görev yaptığını söyleyen Wong, hakkında yapılan "vatanseverlik" tartışmalarına son noktayı, oldukça ses getiren bir biçimde koydu.

Kökeninden dolayı vatanseverliğini sorgulayanlara yaralarını gösterdi: "Bu sizin için yeterli mi?" | Video