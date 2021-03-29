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Giriş Tarihi: 29.3.2021 09:22

Biden yönetimi duyurdu: ’de aşı pasaportu gündemde

AA
Biden yönetimi duyurdu: ABD’de aşı pasaportu gündemde

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında aşı uygulamalarıyla beraber normalleşme adımları atılmaya başlamışken, aşı pasaportu önerileri gündeme gelmeye devam ediyor. İlk olarak AB ülkelerinin gündeme getirdiği aşı pasaportu açılımının 1 Haziran’dan itibaren uygulamaya sokulması beklenirken, yeni bir hamle de ’den geldi. öncülüğündeki hükümet, yaz aylarına kadar uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyor.

Koronavirüs salgını etkisini sürdürürken, normalleşme girişimleri altında aşı pasaportu uygulamaları giderek daha sık dile getirilir oldu. İlk olarak Avrupa Birliği ülkelerinin ortak bir kararla duyurduğu aşı pasaportu uygulamasında yeni bir adım ABD cephesinden geldi.

ABD YAZ AYLARINDA NORMALLEŞME BEKLİYOR

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve özel firmaların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan sektörlerin yeniden açılabilmesi için "aşı pasaportu" üzerinde çalıştığını yazdı.

Gazetenin haberine göre, aşı pasaportu girişimi, Biden'ın hayatın temmuzda normale döneceği sözünün ardından hız kazandı.

Washington Post gazetesine Biden yönetiminin söz konusu girişimi konusunda bilgi veren yetkililer, ücretsiz olması beklenen aşı pasaportlarının akıllı telefonlardaki uygulamalar üzerinden kullanabileceğini, akıllı telefona erişimi olmayanların ise basılmış aşı pasaportları taşıyabileceğini söyledi.

Öte yandan veri gizliliği gibi bazı sorunlarla da karşı karşıya olan yetkililer, sahte aşı pasaportu üretimini engellemek ve kolayca siber saldırıya uğramayacak bir sistem geliştirmek istediklerini ifade etti.

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Biden yönetimi duyurdu: ABD’de aşı pasaportu gündemde
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