Dönemin Meghan Markle'ı için tahttan vazgeçmişti! Edward'ın adına basılan paraya dudak uçuklatan ücret!

PRENS HARRY DE MEGHAN MARKLE İÇİN AYRILMIŞTI

Harry ile Meghan, Ocak 2020'de kraliyet görevlerinden geri adım atarak, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için ilk oğulları Archie ile Güney Kaliforniya'ya taşınmıştı. Çiftin ayrılma kararını iletmelerinin ardından, 1 senelik 'deneme sürecinin' sonunda kesin kararlarını Kraliçe Elizabeth'e iletmeleri istenmişti.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın isteği üzerine daha bağımsız bir hayat yaşamak için Kraliyet'ten ayrılmıştı. Harry'nin ayrılığı dünya kamuoyunda uzunca süre konuşulurken, çift Kaliforniya'ya taşınmıştı.