Faşistler kapı kırıp ev bastı

Almanya'nın Hannover kentine bağlı Schulenburg kasabasında dört faşist, 20 Mart'ta Diyarbakırlı Anlı ailesinin evine yüzleri maskeli olarak gitti. İki ırkçı araçta beklerken ikisi, apartmanın giriş kapısını kırdı. Gözleri dönmüş ırkçılar, ikinci katta oturan ailenin kapısını çaldı. 21 yaşındaki Büşra, 'Kimsiniz?' diye sorduğunda, 'Aç kapıyı polisiz' cevabını aldı. Büşra kapıyı açar açmaz faşistler Büşra ile o an evde bulunan 13 yaşındaki Muhammed'e saldırıp çeşitli yerlerinden darp ettiler. Saldırganlar, komşuları görünce hemen kaçtı. Schulengburg kasabasının Belediye Başkanı Ramona Schumann, olay sonrası geceyi Anlı ailesinin yanında geçirdi. Schumann, "Hala şoktayım" dedi. Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya da Anlı ailesinin yanında olduklarını duyurdu.