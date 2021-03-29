Fransa’da can alan zayıflama haplarını üreten şirkete rekor ceza

Fransız ilaç şirketi Servier'in ürettiği ve yan etkilerinden dolayı yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan "Mediator" isimli zayıflama hapıyla ilgili açılan dava sonuçlandı. Fransız medyası, mahkemenin,19 Mart'ta verdiği kararda şirketin, "ihmalkarlık, istemeden ölüme yol açmak ve sakat kalmaya sebebiyet vermek" gibi suçlardan suçlu bulunduğunu ifade ederek, 2.7 milyon euro para cezasına çarptırılığını aktardı. Mahkemenin yargıcı Sylvie Daunis karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Yıllardır riskleri bilmelerine rağmen gerekli önlemleri hiçbir zaman almamışlar" ifadelerine yer verdi.

1 MİLYAR EURO TALEP EDİLMİŞTİ

Dava edilen şirket yetkilileri, "ilacın yan etkilerini saklamak, ihmalkarlık, istemeden ölüme yol açmak ve sakat kalmaya sebebiyet vermek" olmak üzere 7 ayrı suçtan yargılanıyordu. 2 bin 684 kişi ve kurumun müdahil taraf olarak katıldığı davada 23 kişi yargılanmış, 100'ün üzerinde de şahit dinlenmişti.