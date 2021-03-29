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Giriş Tarihi: 29.3.2021

’da sosyal mesafesiz konser deneyi

İspanya’da sosyal mesafesiz konser deneyi
İspanya'da sağlık otoriteleri Barselona kentinde bir rock konserinin sosyal mesafesiz olarak düzenlenmesine test amacıyla izin verdi. Sant Jordi Spor Salonu'ndaki konseri 5 bin kişi izledi. Konsere gelen herkese Kovid-19 hızlı tanı testi yapıldı ve maske taktırıldı. Salon girişinde ateşleri ölçülen müzikseverler, biletlerini el teması olmadan QR kodu okutarak, içeri girdi. Kovid-19 testi pozitif çıkanlar konsere alınmadı. Organizatörler, bunun bir pilot proje olduğunu ve alınan önlemlerden sonra konserle bağlantılı Kovid- 19'un bulaşma vakasının tespit edilmemesi halinde yeni konserlerin organize edilebileceğini söyledi.
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İspanya’da sosyal mesafesiz konser deneyi
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