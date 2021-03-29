İspanya’da sosyal mesafesiz konser deneyi

İspanya'da sağlık otoriteleri Barselona kentinde bir rock konserinin sosyal mesafesiz olarak düzenlenmesine test amacıyla izin verdi. Sant Jordi Spor Salonu'ndaki konseri 5 bin kişi izledi. Konsere gelen herkese Kovid-19 hızlı tanı testi yapıldı ve maske taktırıldı. Salon girişinde ateşleri ölçülen müzikseverler, biletlerini el teması olmadan QR kodu okutarak, içeri girdi. Kovid-19 testi pozitif çıkanlar konsere alınmadı. Organizatörler, bunun bir pilot proje olduğunu ve alınan önlemlerden sonra konserle bağlantılı Kovid- 19'un bulaşma vakasının tespit edilmemesi halinde yeni konserlerin organize edilebileceğini söyledi.