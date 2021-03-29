İtalya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 417 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da bilanço ağırlaşıyor.

SON 24 SAATTE 12 BİN 916 VAKA TESPTİ EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 156 bin 692 koronavirüs testi yapıldığı ve 12 bin 916 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 544 bin 957'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 417 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 108 bin 350'ye yükseldiğini açıkladı.

HASTA SAYISI 566 BİNE YAKLAŞTI

Bakanlık, son 24 saatte 19 bin 725 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hastası sayısının 565 bin 993 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 42 kişi artarak 3 bin 721'e yükseldi.

AŞILANANLARIN SAYISI 9,5 MİLYONA YAKLAŞTI

İtalya'da bugüne kadar 9 milyon 499 bin 293 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 2 milyon 996 bin 933 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.