Karabağ Fatihleri Karadeniz semalarında

Ukrayna, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile görev icra etti. Türk yapımı insansız hava araçları Karadeniz semalarında uçtu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB2'lerin, Ukrayna ana karasından havalanarak Tendrivska Kosa Adası'na kadar uçtuğunu açıkladı. Bayraktar TB2'lerin birçok manevra görevi icra ettiği de belirtildi. Gelişme, Rus basınında da geniş yer buldu. Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Moskovskiy Komsomolets bu gelişmeyi, "Karabağ Fatihi Türk Bayraktar TB2'ler, Karadeniz semalarında göründü" ifadeleriyle okuyucuları ile paylaştı. Ukrayna, Türkiye'den 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı ile 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Ocak ayında da Türkiye'den, geliştirilmiş özelliklere sahip Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarından satın alınacağı duyurulmuştu.Ayrıca Rus medyasında Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda, Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan (SİHA) MAM-L füzesi ile 4 Mart'ta Doğu Akdeniz'de bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığı ve hedefin tam isabetle vurulduğu da aktarıldı.BAYRAKTAR Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) üçüncü prototipi (Akıncı PT-3) ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI PT-3'ün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu. Selçuk Bayraktar paylaşımında, "AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yerde bazı ilave testlerimiz olacak. Sonrasında da hangara dönecek" dedi.Hanife AKLİMAN / SABAH