Katliamcılara küresel ihtar

ABD, Avustralya, Kanada, Almanya, Yunanistan, İtalya, Japonya, Danimarka, Hollanda, Yeni Zelanda, Güney Kore ve İngiltere savunma bakanları, Myanmar güvenlik güçlerinin silahsız darbe karşıtı göstericilere yönelik ölümcül güç kullanımını kınadı. Söz konusu 12 ülkenin savunma bakanları yaptıkları ortak açıklamada, Myanmar ordusuna şiddete son verme ve eylemleriyle Myanmar halkına karşı kaybettiği saygıyı ve güvenilirliği yeniden tesis etme çağrısında bulundu.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Myanmar güvenlik güçlerinin, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin ölümüne neden olan darbe karşıtı gösterilere müdahalesini güçlü şekilde kınadı. BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, ordunun göstericilere müdahalesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Guterres, Myanmar'da ciddi insan hakları ihlalleri işleyenlerin ise hesap vermesi gerektiğini belirtti. Myanmar'da 27 Mart'taki silahlı müdahale sonucu 114 kişi hayatını kaybetmişti. Böylece bilanço 400'ü aştı. Ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey yetkililerin askeri mahkemede yargılanmalarına ise devam ediliyor.DIŞIŞLERI Bakanlığından yapılan açıklamada, "uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar'da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artırmakta olduğunun kaygıyla izlendiği" kaydedildi. Açıklamada, "Myanmar'da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz. Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, gözaltına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz" denildi.