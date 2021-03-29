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Giriş Tarihi: 29.3.2021 16:47

polisinden seyyar satıcı dehşeti: Metrelerce sürüklediler

DHA
Kenya polisinden seyyar satıcı dehşeti: Metrelerce sürüklediler

’nın kentinden gelen görüntüler, ülke polisinin acımasız müdahalesini gözler önüne serdi. Yol kenarında satış yapan seyyar satıcı kadının faaliyetine engel olmak isteyen polis memurları, kadını kamyonetle metrelerce sürükledi.

Kenya'nın Kisumu kentinde polise ait kamyonetin arkasında sürüklenen seyyar satıcı kadının görüntüleri ülkede infiale yol açtı. Kent valisi gelen tepkiler üzerine polis memurunun açığa alındığını duyurdu.

ÇEVREDEKİLER "GAZA BAS" DİYE BAĞIRDI

Kenya'da kamyonet arkasında sürüklenen seyyar satıcı kadınının görüntüleri ülkede tepkilere yol açtı. Kisumu kentinde meydana gelen olayda, polise ait kamyonetin arkasında seyyar satıcı kadının metrelerce sürüklendiği ifade edildi.

Kadının neden sürüklendiği belirtilmezken, olaya ait görüntüde, çevredeki kişilerin, "Daha hızlı gaza bas" diyerek bağırdığı belirtildi.

Kenya'da dehşet! Seyyar satıcı kadın kamyonetin arkasında metrelerce sürüklendi

Kisumu Valisi Anyang 'Nyong'o olaya ilişkin yaptığı açıklamada," Kadını sürükleyen polisler açığa alındı. Polisler hakkında an itibariyle soruşturma başlatılmıştır" dedi. Yaralanan kadının hastane yerine polis merkezine götürülmesi ise tepkilerin artmasına neden oldu.

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Kenya polisinden seyyar satıcı dehşeti: Metrelerce sürüklediler
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