Kenya polisinden seyyar satıcı dehşeti: Metrelerce sürüklediler

Kadının neden sürüklendiği belirtilmezken, olaya ait görüntüde, çevredeki kişilerin, "Daha hızlı gaza bas" diyerek bağırdığı belirtildi.

Kenya'da dehşet! Seyyar satıcı kadın kamyonetin arkasında metrelerce sürüklendi

Kisumu Valisi Anyang 'Nyong'o olaya ilişkin yaptığı açıklamada," Kadını sürükleyen polisler açığa alındı. Polisler hakkında an itibariyle soruşturma başlatılmıştır" dedi. Yaralanan kadının hastane yerine polis merkezine götürülmesi ise tepkilerin artmasına neden oldu.