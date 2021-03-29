Koronavırüs vaka sayısının 2.7 milyonu geçtiği ve virüsten ölenlerin sayısının 80 bine yaklaştığı Almanya'da son haftalarda vaka ve ölüm sayısının hızla artması büyük paniğe neden oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sağ kolu olarak bilinen kalem müdürü Helge Braun, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı değerlendirmede "Salgının en tehlikeli fazındayız. Gelecek haftalar pandemiyi öngörülebilir bir süre içerisinde kontrol altına alayıp alamayacağımızı gösterecek. Kontrolü kaybedebiliriz. Vaka sayısı bu hızla artarsa yeni virüs mutasyonunun aşıya dayanıklı olma riski de artıyor. O zaman yeni aşıya ihtiyaç duyacağız. Ekstra önlemler şart" dedi.