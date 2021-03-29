Paşinyan’dan ‘istifa’ kararı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede erken parlamento seçimine gidilmesi için nisan ayında istifa edeceğini bildirdi. Paşinyan, Ermenistan'ın Armavir bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, ülkede haziranda yapılacak erken parlamento seçimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisinin yakında istifa edeceğini belirten Paşinyan, "Nisanda istifa edeceğim. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için yapacağım" dedi. Paşinyan, istifasından 20 Haziran'da yapılacak erken parlamento seçimine kadar geçici olarak Başbakanlık görevini yürüteceğini söyledi. Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Dağlık Karabağ yenilgisinden sorumlu tuttukları Paşinyan'ı 25 Şubat'ta istifaya çağıran bir bildiriye imza atmıştı. Paşinyan, bu çağrıyı'muhtıra' sayarak hemen Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.