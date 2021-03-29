SON DAKİKA: ABD nükleer şifreyi paylaştı iddiası! Sosyal medya sallandı

Daha sonra yine Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayan kurum, 'Karışıklık için özür dileriz. Lütfen bu post'u önemsemeyin' ifadelerine yer verdi.

KANADA'DAN DESTEK

STRATCOM'a destek Kanada'dan geldi. Kanada Ordusu'nun ABD'deki Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Böyle şeyler her zaman olur. Hatta sizin de bir gün başınıza gelebilir. Sorun değil arkadaşlar'