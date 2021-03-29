Son dakika: Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 1 Nisan'da kimlikle seyahat başlıyor

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile yapılan seyahat protokolünün tamamlandığını duyurdu. Buna göre; 1 Nisan'dan itibaren iki ülke vatandaşları giriş çıkışlarda pasaporta gerek duymayacak. Yeni Kimlik Kartı ile seyahat yapılabilecek.