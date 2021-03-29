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Giriş Tarihi: 29.3.2021 10:59 Son Güncelleme: 29.3.2021 11:15

: Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 1 Nisan'da kimlikle seyahat başlıyor

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 1 Nisan'da kimlikle seyahat başlıyor

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklaması ile ile seyahatte yeni dönemin 1 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, iki ülke vatandaşlarının pasaporta gerek duymadan yalnızca yeni kimlik kartlarını ibraz ederek giriş-çıkış yapabilecekleri belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile yapılan seyahat protokolünün tamamlandığını duyurdu. Buna göre; 1 Nisan'dan itibaren iki ülke vatandaşları giriş çıkışlarda pasaporta gerek duymayacak. Yeni Kimlik Kartı ile seyahat yapılabilecek.

YENİ DÖNEM 1 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü'nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır. Sözkonusu Protokol, 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Böylelikle, iki ülke vatandaşları, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabileceklerdir.

Can Azerbaycan'la 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki "iki devlet, tek millet" söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir.

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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 1 Nisan'da kimlikle seyahat başlıyor
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