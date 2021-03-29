Son dakika: Putin'den Biden'a soğuk duş! 'Katil' krizinde ikinci perde...

PUTİN: SAĞLIK DİLİYORUM

İki ülke arasında gerilimi en üst perdeye çıkaran açıklamaya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ne cevap verecğei merak ediliyordu ki, Putin çok da bekletmeden yanıtını verdi. Beklenilenin aksine sakin kalan Putin, 78 yaşındaki Biden'ın sözleriyle ilgili bir soruya "Ona ne yanıt vereyim ki? Sağlıklı kal derim, sağlık dilerim" yanıtını verdi.