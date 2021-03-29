Son dakika: Putin'den Biden'a soğuk duş! 'Katil' krizinde ikinci perde...

ABD'den Joe Biden'ın Trump'ı mağlup ederek başkanlık koltuğuna oturması sonrası tüm alanlarda yeni hamleler geliyor. Gerilimi tırmandıran, sinir uçlarına dokunmaktan çekinmeyen açıklamaları ve hamleleri ile dikkat çeken Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, 'Katil' diyerek çıkıştı.
"KATİL" İFADESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Biden, Putin'in ABD seçimlerine karıştığını öne sürdü, 'Katil Putin'den hesap soracağız' dedi. Bu çıkış dünya ajansları tarafından son dakika olarak okuyuculara duyuruldu.
PUTİN: SAĞLIK DİLİYORUM
İki ülke arasında gerilimi en üst perdeye çıkaran açıklamaya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ne cevap verecğei merak ediliyordu ki, Putin çok da bekletmeden yanıtını verdi. Beklenilenin aksine sakin kalan Putin, 78 yaşındaki Biden'ın sözleriyle ilgili bir soruya "Ona ne yanıt vereyim ki? Sağlıklı kal derim, sağlık dilerim" yanıtını verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN, BİDEN'IN İFADELERİ 'YANLIŞ' DEMİŞTİ
İki ülke arasında diplomatik kriz çıkaran sözlere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da yorum geldi. Erdoğan, Biden'ın üslubunun yanlış olduğunu, Putin'in ise çok doğru bir cevap verdiğini söyledi. Dünyanın uzun süre konuştuğu gerilimin üzerinden çok geçmeden yeni bir gelişme yaşandı.
BİDEN'A SOĞUK DUŞ
Joe Biden, İklim Zirvesi için ülkelere davet gönderdi. Türkiye'nin de yer aldığı davet listesinde Rusya'ya da davet gitti. Biden'ın gönderdiği zirve davetine Kremlin'den yanıt geldi. Yapılan açıklama, Biden cephesinde soğuk duş etkisi yaratacak cinsten...
KREMLİN'DEN ZİRVE DAVETİNE YANIT
Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Biden'ın teklifine dair karar vermeden önce Putin'in biraz zamana ihtiyaç duyduğu' ifade edildi.