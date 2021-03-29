Son dakika: Süveyş Kanalı'nı kapatan gemi kurtarıldı

Son dakika... Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given isimli gemi, geçen hafta salı günü karaya oturarak Süveyş Kanalı'nda gemi trafiğinin tıkanmasına yol açmıştı. 300'den fazla gemi kanalı geçmek için beklerken dün kurtarma çalışmalarına hız kazandırılmıştı. Kanalı enlemesine tıkayan gemiyle ilgili bir haftadır devam eden kurtarma çalışmalarında ise sona gelindi.