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Giriş Tarihi: 29.3.2021 07:45 Son Güncelleme: 29.3.2021 08:08

Son dakika: Süveyş Kanalı'nı kapatan gemi kurtarıldı

Son dakika: Süveyş Kanalı'nı kapatan gemi kurtarıldı

Süveyş Kanalı'nda karaya oturması nedeniyle kanalı tıkayan şirketine ait gemisi kurtarıldı. Gemi yeniden yola koyulurken, kanalın trafiğe ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor.

Son dakika... Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given isimli gemi, geçen hafta salı günü karaya oturarak Süveyş Kanalı'nda gemi trafiğinin tıkanmasına yol açmıştı. 300'den fazla gemi kanalı geçmek için beklerken dün kurtarma çalışmalarına hız kazandırılmıştı. Kanalı enlemesine tıkayan gemiyle ilgili bir haftadır devam eden kurtarma çalışmalarında ise sona gelindi.

SABAH 4.30'DA KURTARILDI

Inchcape Shipping denizcilik hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, "Ever Given sabah 4.30 sularında başarılı bir şekilde yüzmeye başladı. Şu anda güvende. Sonraki adımlar hakkında daha fazla bilgi, öğrenildikten sonra paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, sosyal medyada da geminin yeniden hareket ettiğine dair görüntüler paylaşıldı.

Kanalın tam kapasiteyle ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor.

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Son dakika: Süveyş Kanalı'nı kapatan gemi kurtarıldı
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