3’ü çocuk 5 kişi yangın kurbanı

ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Little Rock kentindeki bir binada çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Little Rock İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, kentteki bir binada önceki sabah erken saatlerde yangın çıktığı, yangına yerel saatle 05.10'da müdahale edildiği bildirildi. Yangının çıktığı binaya giren itfaiye ekiplerinin burada 5 kişi bulduğu, bu kişilerden 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Binadan tahliye edilerek Arkansas Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan 4 ila 9 yaşlarındaki 3 çocuğun ise orada yaşamını yitirdiği kaydedildi. AA