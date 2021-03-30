ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Bize yazıklar olsun

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, BMGK üyelerine seslenerek, "Farklılıklarımıza rağmen bu insanlara yardım etmek için bir yol bulmalıyız, bu bizim sorumluluğumuz ve yerine getirmezsek bize yazıklar olsun." dedi.

"ANLAMLI BİR ŞEY YAPMIYORUZ"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 13,4 milyon kişinin yani her 3 Suriyeliden 2'sinin insani yardıma muhtaç olduğuna dikkati çekti.