ABD’de koronavirüs aşısı umut verdi: Pfizer ve Moderna yüzde 80 etkili

ABD'de 4 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan bir araştırma, Pfizer/BioNTech ile Moderna şirketlerinin geliştirdiği Kovid-19 aşılarının ilk dozdan sonra da yüzde 80 oranda etkili olduğunu ortaya koydu.

ABD'de 14 Aralık 2020-13 Mart 2021 tarihleri arasında BioNTech/Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşılarının uygulandığı 4 bin sağlık çalışanına ilişkin yapılan araştırma raporu yayınlandı.