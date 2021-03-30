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Giriş Tarihi: 30.3.2021 11:46

’de koronavirüs aşısı umut verdi: ve yüzde 80 etkili

DHA
ABD’de koronavirüs aşısı umut verdi: Pfizer ve Moderna yüzde 80 etkili

’de sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir araştırma,geliştirilen koronavirüs aşılarına dair umut verici sonuçlar ortaya koydu. Ülkede sağlık çalışanlarına yapılan koronavirüs aşılarının uzun vadeli sonuçlarını inceleyen araştırmaya göre / ve aşıları, ilk dozdan sonra yüzde 80’e kadar etki gösterdi.

ABD'de 4 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan bir araştırma, Pfizer/BioNTech ile Moderna şirketlerinin geliştirdiği Kovid-19 aşılarının ilk dozdan sonra da yüzde 80 oranda etkili olduğunu ortaya koydu.

ABD'de 14 Aralık 2020-13 Mart 2021 tarihleri arasında BioNTech/Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşılarının uygulandığı 4 bin sağlık çalışanına ilişkin yapılan araştırma raporu yayınlandı.

KORUMA ORANI YÜKSEK

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan sonuçlarda, Aşılanmamış sağlık çalışanlarında 161 Kovid-19 vakası görülürken; yalnızca bir doz alan çalışanlarda 16 ve her iki dozu alan sağlık çalışanlarında sadece 3 vaka görüldüğü ifade edildi.

Öte yandan, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Başkanı Rochelle Walensky araştırma sonucuna yönelik yaptığı açıklamada, "Onay almış mRNA Kovid-19 aşıları, ülkemizin sağlık personeli, ilk müdahale ekipleri ve diğer kritik ön cephe çalışanlarına karşı erken ve ciddi oranda gerçek bir koruma sağladı" dedi.

İKİNCİ DOZDAN SONRA YÜZDE 90 ETKİ

BioNTech/Pfizer ve Moderna aşılarının klinik çalışmalarında aşıların etkinlik oranının yüzde 95 etkili olduğu açıklanmıştı. Yapılan saha çalışmasında ise bu oranında yüzde 90 olduğu ortaya çıktı. Ancak çalışmanın iki aşının etkinlik oranlarını ayrı ayrı ölçecek nitelikte yapılmadığı açıklandı. Öte yandan ilk dozun ardından etkinlik oranının yüzde 80 olduğu, ancak bu etkinlik oranının kısıtlı bir zaman diliminde geçerli olduğu ifade edildi. Yüzde 90 etkinlik oranına ikinci dozun ardından ulaşıldığı bildirildi.

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ABD’de koronavirüs aşısı umut verdi: Pfizer ve Moderna yüzde 80 etkili
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