ABD'li uzmanlardan çarpıcı tespit! Yer çekimsiz ortamda kalmak kalbi küçültüyor

Araştırmacı Dr. Benjamin Levine, "25 yıldır kalbin uzay yolculuğuna, egzersize ve yüksek irtifaya nasıl adapte olduğuyla ilgili yürütülen çalışmalardan öğrendiğim bir şey varsa o da kalbin son derece uyumlu bir organ olması ve bulunduğu yerin taleplerine cevap vermesidir." değerlendirmesini yaptı.

Bilim insanları, sıra dışı işler yapan sadece iki kişi üzerinde çalışma yürüttüklerini, insan vücudunun olağanüstü durumlara nasıl tepki verdiğini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

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