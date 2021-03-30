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Giriş Tarihi: 30.3.2021 12:33

Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklaması

DHA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

’da bulunan Dışişleri Bakanı , Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci 9’uncu Bakanlar Konferansı’nda yaptığı açıklamada, " Bölgemizdeki sorunları yalnızca yine bölgemizdeki işbirliği ruhu ile çözebiliriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan ve Afganistan'ın eş başkanlığında gerçekleştirilen Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9'uncu Bakanlar Konferansı'na katıldı.

ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASINA ULAŞTI

Bakan Çavuşoğlu, "Bölgemizdeki sorunları yalnızca yine bölgemizdeki işbirliği ruhu ile çözebiliriz. Afganistan'daki barış süreci, önemli bir dönüm noktasına ulaştı" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin girişimleriyle 2011 yılında başlatılan Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci'nin 9'uncu Bakanlar Konferansı bu yıl Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştiriliyor.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması
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