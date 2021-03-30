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Giriş Tarihi: 30.3.2021 16:05 Son Güncelleme: 30.3.2021 16:11

Berlin'den flaş kararı! O kişilere uygulanmayacak

AA
Berlin'den flaş AstraZeneca kararı! O kişilere uygulanmayacak

'nın başkenti Berlin'de üniversitesinin ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 60 yaş altı kişilerde kullanımını askıya alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Oxford üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 60 yaş altı kişilerde kullanımını askıya alındı.

Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı kaydedilen yeni yan etkiler raporunun ardından AstraZeneca aşısının 60 yaş altındaki kişilere uygulanmasının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

"İHTİYATİ TEDBİR"

Bunu "ihtiyati tedbir" olarak niteleyen Kalaycı, aşı merkezlerindeki ilgili randevularında iptal edileceğini söyledi.

AstraZeneca aşısının tekrar 60 yaş altındaki kişilere vurulması için Almanya'da aşı konusunda yetkili olan Paul-Ehrlich Enstitüsü uzmanların değerlendirmesinin beklenileceği belirtildi.

Robert Koch Enstitüsünün bildirdiğine göre, Almanya'da bugüne kadar 2,7 milyon AstraZeneca aşısı yapıldı.

Norveç'te AstraZeneca aşısıyla ilgili karar 15 Nisan'a ertelendi

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Berlin'den flaş AstraZeneca kararı! O kişilere uygulanmayacak
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