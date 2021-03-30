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Giriş Tarihi: 30.3.2021

Çekya’nın en zengini helikopter kazasında öldü

Çekya’nın en zengini helikopter kazasında öldü
Çekya'nın en zengin iş adamı Petr Kellner, Alaska'da bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Kellner'ın ABD'nin Alaska eyaletinde yaşanan helikopter kazası sonucu öldüğü açıklandı. Finans, telekomünikasyon, imalat, medya ve biyoteknoloji gibi alanlarda işletmeleri kontrol eden PPF tarafından yapılan açıklamada kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. PPF tarafından yapılan açıklamada, "En derin üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Alaska dağlarındaki kazada PPF'nin kurucusu ve büyük ortağı Petr Kellner, trajik şekilde hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Petr Kellner, 15.7 milyar dolarlık servetiyle Çekya'nın en zenginiydi.
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Çekya’nın en zengini helikopter kazasında öldü
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