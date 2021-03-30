Dünyadaki Kovid-19 gelişmeleri

Dünya'da vakalar 127 milyon 637 bini, ölü sayısı da 2 milyon 793 bini geçti.Aşılananların sayısı 30 milyonu geçti. Açık alan ve ev bahçelerinde altı kişiye kadar buluşmalar ile tenis, golf, yüzme gibi sporlar artık serbest.Başbakan Angela Merkel varyant virüsün daha agresif, bulaşıcı ve ölümcül olduğunu söyledi.Devlet Başkanı, aşı ücretini petrolle ödemeyi teklif etti.Haziran 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı tespit edildi.Halk, koronaya rağmen bahar festivali 'Holi'ye akın ediyor.