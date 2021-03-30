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Giriş Tarihi: 30.3.2021

Dünyadaki Kovid-19 gelişmeleri

Dünyadaki Kovid-19 gelişmeleri
Dünya'da vakalar 127 milyon 637 bini, ölü sayısı da 2 milyon 793 bini geçti.
İNGİLTERE: Aşılananların sayısı 30 milyonu geçti. Açık alan ve ev bahçelerinde altı kişiye kadar buluşmalar ile tenis, golf, yüzme gibi sporlar artık serbest.
ALMANYA: Başbakan Angela Merkel varyant virüsün daha agresif, bulaşıcı ve ölümcül olduğunu söyledi.
VENEZUELA: Devlet Başkanı, aşı ücretini petrolle ödemeyi teklif etti.
İSRAİL: Haziran 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı tespit edildi.
HINDİSTAN: Halk, koronaya rağmen bahar festivali 'Holi'ye akın ediyor.
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Dünyadaki Kovid-19 gelişmeleri
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