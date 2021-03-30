Dünyadaki Kovid-19 gelişmeleri

Dünya'da vakalar 127 milyon 637 bini, ölü sayısı da 2 milyon 793 bini geçti.
İNGİLTERE:
Aşılananların sayısı 30 milyonu geçti. Açık alan ve ev bahçelerinde altı kişiye kadar buluşmalar ile tenis, golf, yüzme gibi sporlar artık serbest.
ALMANYA:
Başbakan Angela Merkel varyant virüsün daha agresif, bulaşıcı ve ölümcül olduğunu söyledi.
VENEZUELA:
Devlet Başkanı, aşı ücretini petrolle ödemeyi teklif etti.
İSRAİL:
Haziran 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı tespit edildi.
HINDİSTAN:
Halk, koronaya rağmen bahar festivali 'Holi'ye akın ediyor.