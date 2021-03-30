Eski ABD Başkanı Donald Trump gelinle damattan rol çaldı: Beni özlemediniz mi?

ABD'de uğradığı seçim hezimetinden sonra uzun süre sessiz kalan eski ABD Başkanı Donald Trump, gücünü topladıktan sonra açıklamalarda bulunmaya başladı.
Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Florida'ya yerleşen Trump, ara ara yaptığı konuşmalarda siyasi hayatına kaldığı yerden devam etmek istediğinin sinyallerinin vermeye başlamıştı. Sosyal medyada etkinliği kalmayan ve kendi yaptığı toplantılar dışında istediği açıklamalarda bulunmaya pek de fırsat bulamayana eski ABD Başkanı, bu kez bir düğünde konuştu.
"BENİ ÖZLEMEDİNİZ Mİ?"
Geçtiğimiz akşam Florida'da sahibi olduğu Mar-a-Lago tesisinde gerçekleşen bir düğün töreninde konuşan Trump, gelin ve damadı kutlamak için dans pistine çıktı. Geleneksel olarak çifte ömür boyu mutluluk dileyerek sahneden inmesi gerek Trump, mikrofonu eline alır almaz siyaset hayatına ilişkin açıklamalarda bulunmaya başladı.
Sözlerine "Beni hala özlemediniz mi?" diyerek başlayan Trump, Joe Biden'dan Çin-Rusya ilişkileri ülkenin güney sınırlarındaki göçmen krizine kadar uzanan birçok konuda açıklamalarda bulundu.
SÖZ YİNE BIDEN'A GELDİ
Sözü Joe Biden'a getiren Trump, Biden'ın İran'a yaptırım uygulamayı durdurduğunu iddia etti. Meksika sınırındaki göçmenlerin içinde bulunduğu koşulların, ABD tarihinin en kötü seviyesinde olduğunu söyleyen Trump, göçmen krizinin ülkeyi mahvedeceğini sözlerine ekledi.
Konuyu bir kez daha seçimlerde hile yapıldı tartışmalarına getiren Trump, "Biden hala 66 milyon oy aldığını ve bunun seçim zaferinin getirdiğini iddia ediyor. Bayım, aslında ben 75 milyon oy aldım ama buna rağmen bakın neler oldu." ifadelerini kullandı.