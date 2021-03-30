Eski ABD Başkanı Donald Trump gelinle damattan rol çaldı: Beni özlemediniz mi?

ABD'de uğradığı seçim hezimetinden sonra uzun süre sessiz kalan eski ABD Başkanı Donald Trump, gücünü topladıktan sonra açıklamalarda bulunmaya başladı.

Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Florida'ya yerleşen Trump, ara ara yaptığı konuşmalarda siyasi hayatına kaldığı yerden devam etmek istediğinin sinyallerinin vermeye başlamıştı. Sosyal medyada etkinliği kalmayan ve kendi yaptığı toplantılar dışında istediği açıklamalarda bulunmaya pek de fırsat bulamayana eski ABD Başkanı, bu kez bir düğünde konuştu.

"BENİ ÖZLEMEDİNİZ Mİ?"

Geçtiğimiz akşam Florida'da sahibi olduğu Mar-a-Lago tesisinde gerçekleşen bir düğün töreninde konuşan Trump, gelin ve damadı kutlamak için dans pistine çıktı. Geleneksel olarak çifte ömür boyu mutluluk dileyerek sahneden inmesi gerek Trump, mikrofonu eline alır almaz siyaset hayatına ilişkin açıklamalarda bulunmaya başladı.