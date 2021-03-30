Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Filipinler'de koronavirüs salgınında rekor: Bir günde 10 bin 16 yeni vaka
Giriş Tarihi: 30.3.2021 10:22

'de koronavirüs salgınında rekor: Bir günde 10 bin 16 yeni vaka

İHA
Filipinler'de koronavirüs salgınında rekor: Bir günde 10 bin 16 yeni vaka

'de 10 bin 16 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen Asya ülkelerinden biri olan Filipinler'de günlük vaka sayısının yeni bir rekor kırdığı bildirildi. Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 16 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 731 bin 894'e ulaştığı belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilen ülkede, 16 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Covid-19 kaynaklı can kaybı da 13 bin 186 oldu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hükümet, ülke genelinde hareketliliği sınırlandırmak amacıyla 18.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. Söz konusu kısıtlama kapsamında, yalnızca yetkili kişilerin ikametleri dışında bulunmasına, kargo araçlarına ve toplu taşımaya izin veriliyor.

Hükümetin dün uygulamaya başladığı sert kapanma önlemleri 4 Nisan'da sona erecek. Hükümet, kapanma kısıtlamalarının uzatılması ya da kaldırılması yönündeki kararı ise önümüzdeki pazar günü verecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Filipinler'de koronavirüs salgınında rekor: Bir günde 10 bin 16 yeni vaka
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA