İki ülke arasında gerilim! Kim Jong Un'un kardeşinden çok sert sözler: ABD'nin papağanı...

Bu denemeler, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra Kuzey Kore tarafından fırlatılan ilk füzeler olması dolayısıyla önem arz ediyor.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği ilk resmi basın toplantısında, füze denemelerine ilişkin, Kuzey Kore'nin iki balistik füze denemesi yapmasına ilişkin, "Kuzey Kore bu testler ile 1718 sayılı BM kararını ihlal etmiştir. Bölgedeki ortak ve müttefiklerimiz ile iletişim halindeyiz. Gerilimi tırmandırmak isterlerse, uygun bir yanıt veririz ancak aynı zamanda diplomasiye de hazırım. Bu diplomasi ancak nükleerden arınma ile sonuçlanmalı." demişti.