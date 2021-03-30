İngiltere normalleşiyor: Koronavirüs kısıtlamaları azaltıldı halk parklara akın etti

İngiltere, koronavirüs salgınında kısıtlamaları hafifletme kararıyla gündemde. Salgının başlangıcından bu yana oldukça zorlu bir grafik kaydeden, 126 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede gittikçe yaygınlaşan aşı uygulamaları sonra hükümet, koronavirüs yasaklarını esnetme kararı aldı.
Koronavirüse bağlı vaka ve ölüm sayılarında düşüş görülen ülkede son 24 saatte 4 bin 654 yeni vaka ve 23 ölüm kaydedildi. Toplam can kaybının 126 bin 615'e yükseldiği ülkede İngiliz hükümetinin duyurduğu yeni karar ise sevince neden oldu.
AŞILANAN KİŞİ SAYISI 30 MİLYONU GEÇTİ
İngiliz hükümeti tarafından duyurulan yeni kararlara göre bugünden itibaren açık alanlarda farklı hanelerden 6 kişiye kadar olan buluşmalar ve açık havada tenis, golf, yüzme gibi sporlar serbest bırakılacak.
Nikah törenlerine de yeni düzenleme getiren İngiliz hükümeti, 6 kişiye kadar katılımcının olacağı törenlere de serbestlik getirdi. Yeni esnek kuralların halka duyurulmasının ardından uyarıda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Önlemler hafifletilse de herkes kurallara uymaya devam etmeli, elleri ve yüzü yıkamayı sosyal mesafeyi unutmayın ve aşı için arandığınızda gidin." ifadelerini kullandı.
PARKLARDAKİ KALABALIK ENDİŞE YARATTI
Ancak İngilizler, kişi sayısında uygulanmaya devam eden sınırlamalara rağmen endişe verici görüntülere imza attı.
İngiltere normalleşiyor: Koronavirüs kısıtlamaları azaltıldı! Gençler parklara akın ederek böyle eğlendi...
İngiliz basınına yansıyan görüntülerde ülkenin Nottingham kentindeki parklara akın eden binlerce kişi, maskesiz ve sosyal mesafesiz biçimde bir araya geldi. Isınmaya başlayan havalarla birlikte önlemlere meydan okuyan İngilizler, endişe veren görüntülere imza attı.