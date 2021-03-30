İngiltere normalleşiyor: Koronavirüs kısıtlamaları azaltıldı halk parklara akın etti

Nikah törenlerine de yeni düzenleme getiren İngiliz hükümeti, 6 kişiye kadar katılımcının olacağı törenlere de serbestlik getirdi. Yeni esnek kuralların halka duyurulmasının ardından uyarıda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Önlemler hafifletilse de herkes kurallara uymaya devam etmeli, elleri ve yüzü yıkamayı sosyal mesafeyi unutmayın ve aşı için arandığınızda gidin." ifadelerini kullandı.