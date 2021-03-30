İngiltere’de polis kadın göstericinin pantolonunu çıkardı

Basına yansıyan görüntülerin ardından ülke çapında büyük yankı uyandıran olay sonra polis teşkilatına olan tepkilerse çığ gibi büyüdü.

Manchester Polis Teşkilatı, yaptığı açıklamada görüntülerin oldukça rahatsız edici olduğunu kabul etti. Manchester Belediye Başkanı ise polis teşkilatından kapsamlı bir açıklama istedi.