İngiltere’de polis kadın göstericinin pantolonunu çıkardı

İngiltere'de polisin müdahale yetkilerini genişleten ve neredeyse sınırsız güç hakkı veren yasa tasarısı, ülke genelinde tepkilere yol açmaya devam ediyor. Muhafazakar Parti tarafından öne sürülen yasa tasarısı, sokaklardaki barışçıl protesto gösterilerine karşı da ağır yaptırımlar içeriyor.
İTİRAZLAR BÜYÜYOR
Gündeme geldiği günden bu yana ülkede onlarca kent merkezinde eylemler düzenlendi. Yasaya tepki gösteren binlerce kişi, polis karakollarının önünde toplanarak tasarının iptali için çağrışa bulundu. Meydana gelen her gösteride onlarca kişi, polis şiddetine maruz kaldı ve gözaltına alındı.
Eylemcilerin "Kill The Bill" (Yasayı Yok Edin) adını verdiği protesto gösterileri güncelliğini korurken 3 Nisan için tüm kentlerde eylem çağrısı yapılıyor.
Ülke genelinde gösteriler devam ederken cumartesi günü Manchester kent merkezinde gerçekleşen protestolarda ses getiren anlar yaşandı.
Polisin orantısız gücünü protesto etmek için alanda bulunan bir kadın, polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Gözaltına alınmakta direnen kadına polislerin uyguladığı yöntem ise büyük tepki çekti.
Kadını karga tulumba kucaklayan polis memurları, tepki çeken uygulama sırasında kadının pantolonunun çıkmasına neden oldu.
Büyük kalabalığın arasında yarı çıplak kalan kadın, o haline rağmen polis tarafından taşınmaya devam etti.
Basına yansıyan görüntülerin ardından ülke çapında büyük yankı uyandıran olay sonra polis teşkilatına olan tepkilerse çığ gibi büyüdü.
Manchester Polis Teşkilatı, yaptığı açıklamada görüntülerin oldukça rahatsız edici olduğunu kabul etti. Manchester Belediye Başkanı ise polis teşkilatından kapsamlı bir açıklama istedi.