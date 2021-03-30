İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 529 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da bilanço ağırlaşıyor.

16 BİN 17 VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 301 bin 451 koronavirüs testi yapıldığı ve 16 bin 17 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 561 bin 12'ye ulaştığı kaydedildi.

SON 24 SAATTE 529 CAN KAYBI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 529 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 108 bin 879'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 687 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hastası sayısının 562 bin 832'ye olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 5 kişi azalarak 3 bin 716'ya geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 9 milyon 759 bin 119 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 68 bin 346 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.