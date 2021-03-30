İzlanda’da tehlikeli görüntüler: Lav püskürten yanardağın önünde voleybol oynadılar

Lavlara olan ilgi giderek arterken, kameralara ilgi çeken görüntüler takıldı. Fagradals Yanardağı'nın hareket halinde olduğu anlarda bir grup İzlandalı, yanardağın önünde toplanarak voleybol oynadı.

İzlanda'da patlayan volkanın önünde voleybol maçı

Resmi yetkililerin tehlike uyarılarına rağmen bölgeye giden bir grup, o anları kaydederek sosyal medyadan yayınladı.

Yaptıkları voleybol maçına ait görüntülerin ardından açıklama yapan grup lideri Rut Einarsdottir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizler sadece Fagradals Yanardağı patlarken içimizden geldiği gibi voleybol oynayan insanlarız" ifadelerini kullandı.