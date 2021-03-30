İzlanda’da tehlikeli görüntüler: Lav püskürten yanardağın önünde voleybol oynadılar

Son haftalarda faaliyete geçen yanardağlar nedeniyle alarm seviyesini artıran İzlanda'dan, dikkat çekici görüntüler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ülkenin Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 6 bin yıl sonra yeniden harekete geçen Fagradals Yanardağı'nın lav püskürtmeye başlaması, ülkeyi harekete geçirmişti.
TEHLİKELİ OYUN
Yoğun lav aktivitelerinin, 30 kilometre uzaklıktaki başkent Reykjavik'ten bile görülebilmesi büyük ilgi uyandırmış, lavları çıplak gözle görmek isteyenler bölgeye akın etmişti.
Reykjanes Yarımadası'nda 781 yıl aradan sonra ilk kez volkanik patlama meydana geldiğini belirten yetkililer, patlamanın yerleşim yerlerine uzak bir vadide gerçekleşmesi nedeniyle tahliye yapılmayacağını açıklamıştı.
Lavlara olan ilgi giderek arterken, kameralara ilgi çeken görüntüler takıldı. Fagradals Yanardağı'nın hareket halinde olduğu anlarda bir grup İzlandalı, yanardağın önünde toplanarak voleybol oynadı.
İzlanda'da patlayan volkanın önünde voleybol maçı
Resmi yetkililerin tehlike uyarılarına rağmen bölgeye giden bir grup, o anları kaydederek sosyal medyadan yayınladı.
Yaptıkları voleybol maçına ait görüntülerin ardından açıklama yapan grup lideri Rut Einarsdottir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizler sadece Fagradals Yanardağı patlarken içimizden geldiği gibi voleybol oynayan insanlarız" ifadelerini kullandı.