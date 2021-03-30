Son dakika: Cenaze töreninde izdiham! 45 kişi öldü

Darüsselam özel polis bölgesi komutanı Lazaro Mambosasa yaptığı açıklamada, "İnsanlar, ölen liderlerine sevgilerini sunmak için stadyuma gittiler. Ancak çok fazla kalabalık olduğu için bazıları acele etti ve içeri girmek için resmi olmayan giriş noktalarını kullandı" dedi.