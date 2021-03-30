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Giriş Tarihi: 30.3.2021 20:00

SON DAKİKA HABERİ: 'den flaş açıklaması! "Önemli bir başlangıç ama son değil"

İHA
SON DAKİKA HABERİ: DSÖ'den flaş koronavirüs açıklaması! Önemli bir başlangıç ama son değil

Dünya Sağlık Örgütü () Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19’un kökenine ilişkin daha fazla araştırma yapılmasını talep ederek, tüm hipotezlerin açık kaldığını hatırlattı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un kökenine ilişkin daha fazla araştırma yapılmasını talep ederek, tüm hipotezlerin açık kaldığını hatırlattı.



Covid-19 salgının ortaya çıkışını araştırmakla görevli uluslararası bir ekibin 14 Ocak-10 Şubat tarihleri arasındaki Çin'in Wuhan kentinde yaptığı saha araştırmasına ilişkin raporun yayınlamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus daha fazla çalışma yapılması çağrısında bulundu.


LABORATUVARDAN ÇIKMASI DÜŞÜK BİR İHTİMAL
Raporda, Covid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan aracılıyla bulaşmasının en olası senaryo olduğu belirtilirken, virüsün laboratuvardan sızmasının son derece düşük bir ihtimal olduğunu açıklandı. Araştırmaların daha ileri çalışmalarla ele alınması gerektiğini söyleyen Ghebreyesus, "DSÖ ile tüm hipotezler mümkündür. Bu rapor çok önemli bir başlangıç ama son değil. Henüz virüsün kaynağını bulamadık ve bilimi takip etmeye devam etmeliyiz" dedi.

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SON DAKİKA HABERİ: DSÖ'den flaş koronavirüs açıklaması! "Önemli bir başlangıç ama son değil"
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