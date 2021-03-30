Son dakika | Kimlikle seyahat dönemi resmen başlıyor: İşte tüm detaylar...

"İLİŞKİLERİN TARİHİNE ÖZEL OLARAK NOT DÜŞÜRÜLMESİ GEREKEN BİR TARİH"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kimlikle seyahat uygulamasının, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet, bir millet" olmasının, Türkiye'nin Azerbaycan'ın gönlündeki, Azerbaycan'ın da Türkiye'nin gönlündeki yerinin çok önemli neticesi ve bütün milletin hayatına yansımış en güzel örneği olduğunu ifade etti.

Özoral, 1 Nisan 2021'nin iki ülke ilişkileri tarihine özel olarak not düşülmesi gereken bir tarih olduğunu kaydetti.