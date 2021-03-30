Süveyş trafiğe açıldı

Mısır'da Panama bandıralı yük gemisinin karaya oturması nedeniyle ulaşıma kapanan dünyanın en yoğun gemi ticaret yolu Süveyş Kanalı'nı açma çalışmaları tamamlandı. Günlerdir gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sonucu "Ever Given" isimli gemi kurtarıldı, kanal trafiğe açıldı. Açıklama, Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş'ten geldi. Memiş, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülmesi çalışmalarının başarılı olduğunu ve geminin normal rotasına döndürüldüğünü açıkladı. Memiş, gemiyi sıkıştığı yerden kurtarmak ve yeniden hareket etmesini sağlamak için müdahalede bulunan römorkörlerin çalışmalarının ardından geminin yüzdürüldüğünü duyurdu.Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı. Geminin sahibi Japon firma ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" kaydetmişti. Mısırlı yetkililer, 15 bin ila 20 bin metreküp kum çeken bir tarak gemisinin, gemiyi hareket ettirmeye çalıştığını aktarmıştı. Geminin kanalı trafiğe kapatmasının dünya ticaretine haftada 10 milyar dolara kadar zarar verdiği tahmin ediliyor.Mısır'ın Süveyş Kanalı, uluslararası deniz ticaretinin yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. Her yıl 18 bin geminin geçtiği, Asya ve Avrupa arasında ticari gemilerin en önemli güzergâhlarından olan kanal, dünyanın en önemli su yollarından biri. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, gelişmeler sonrası dünyanın rahat bir nefes alacağını söyledi.