Tacikistan’a İstanbul teşekkürü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan ziyareti çerçevesinde Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile görüşmesinden sonra Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından da kabul edildi. Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Çavuşoğlu, Rahman'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini belirterek bugün, Tacikistan'da düzenlenecek "Asya'nın Kalbiİstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı"nın organizasyonu için de Cumhurbaşkanı Rahman'a teşekkür etti. Erdoğan'ın, Rahman'ı 18-20 Haziran'da düzenlenecek 'Antalya Diplomasi Forumu'nda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Tacikistan'da en büyük 5'inci yatırımcı ülkeyiz ve firmalarımızın daha fazla yatırım yapma isteğini dün akşamki toplantıda gördük" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu Tacik Bakan Muhriddin'le düzenlediği ortak basın toplantısında ise mevkidaşını Türkiye'de yapılacak Afganistan konulu toplantıya davet etti.