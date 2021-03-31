“ABD’nin papağanı” çıkışı esefle karşılandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, balistik füze denemelerini eleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e "ABD'nin papağanı" benzetmesinde bulundu. Moon'un, "mantıksız ve arsız" yorumlarının ABD'nin tutumunun taklidi olduğunu belirten Kim, "Onun (Moon) utanmazlığına şaşkınlığımızı zor gizliyoruz. O ABD'nin yetiştirdiği bir papağan olduğu için gururunun okşanmasından rahatsızlık duymaz" ifadesini kullandı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kim'in Devlet Başkanı Moon'a yönelik ifadelerinin esefle karşılandığı açıklamasında bulundu.