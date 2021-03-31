Anoreksik YouTuber’a tepki çığ gibi büyüyor

Sosyal medyada fenomen olmak uğruna yapılanlar ve üretilen içerikleri her geçen gün garipleşiyor. Başta YouTube olmak üzere Instagram, Twitter gibi birçok platformda insanların ilgisini çekip takipçi sayısını artırmak isteyen sayfa sahipleri, tartışmalı içeriklere imza atıyor.