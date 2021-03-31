Anoreksik YouTuber’a tepki çığ gibi büyüyor

Sosyal medyada fenomen olmak uğruna yapılanlar ve üretilen içerikleri her geçen gün garipleşiyor. Başta YouTube olmak üzere Instagram, Twitter gibi birçok platformda insanların ilgisini çekip takipçi sayısını artırmak isteyen sayfa sahipleri, tartışmalı içeriklere imza atıyor.
SOSYAL MEDYA ÇILGINLIĞI
Geçtiğimiz günlerde patlak veren, Rusya'da ortaya çıkan trash-streaming akımı, canlı yayında işkence, dayak hatta cinayete kadar giden dehşet veren eylemlerin gerçekleştirildiği yeni trend olarak çok konuşulmuştu.
Son olarak gündeme gelen bir başka YouTube sayfası, eleştiri oklarının hedefine oturdu.
ABD'li sosyal medya fenomeni Eugenia Cooney hakkında, sosyal medya hesaplarının kapatılması yönünde bir imza kampanyası başlatıldı.
YouTube, Instagram, Twitch ve daha birçok sosyal medya platformunda 2 milyondan fazla takipiçisi bulunan ve aylık 235.4 milyon izleyici sayısına ulaşan Cooney, yeme bozukluğunu teşvik ettiği gerekçesiyle geniş çevrelerce oldukça eleştirildi.
HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Kendi takipçilerinin başlattığı imza kampanyasında, Cooney'nin ruh ve fiziksel sağlığından endişeli olduğunu dile getiren sayfa fanları, imza kampanyasını "Eugenia, 2019 yılında beden ağırlığındaki ve davranışlarındaki anormallik nedeniyle tıp uzmanları tarafından gözetim altına alındı. Bunun sonucunda ölümcül etkilere sahip anoreksiya teşhisi konulan Eugenia, hastaneye kaldırıldı" ifadeleriyle gündeme taşıdı.
Bunlara rağmen kanalında anoreksik olduğu hakkında muğlak konuşmaya ve bedenini özendirici bir biçimde sunmaya devam eden Cooney'nin bu davranışları endişe yarattı.
KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE "KISKANÇ" DİYOR
Yardım almadığını açıkça söyleyen, 1.70 boyunda ve 38 kilo olan Cooney'nin kilosunda ise sürekli bir düşüş gözlemleniyor.
Videolarında bedenini öven ve onu eleştirenleri "kıskançlar" olarak nitelendiren Cooney'nin sosyal medya hesapları, şimdi kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya.Rusya’da dehşete düşüren sosyal medya trendi! İşkenceden cinayete kadar her şey var