Bir övgü de Borrell’den

Türkiye'nin stratejik önemine vurgu yapan başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere Avrupalı siyasiler kervanına Josep Borrell de katıldı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, "Yüksek Diplomatik Gerilimli Hafta" başlıklı blog yazısında "AB'nin Türkiye ile işbirliğine ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki geliştirmesinde stratejik çıkarı bulunmaktadır" dedi. Borrell yazısında geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile Gümrük Birliği'nden göçe kadar ortak çıkar alanlarında çalışma kararı çıktığını hatırlatarak, "Daha yapıcı bir tavır elde etmek ve bunu sürekli kılmak için Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.Dünyada stratejik kutuplaşmanın yeniden ortaya çıktığı bir dönemde Avrupa'nın Türkiye dahil olmak üzere demokratik dayanağını güçlendirmesinin kilit önemdeki bir dengeleme unsuru olabileceğine vurgu yapan Borrell, Türkiye'nin önemli bir bölgesel güç olduğunu söyledi. Josep Borrell, geçen hafta başında AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptıkları toplantıda genel söylemde ve Doğu Akdeniz'deki durumda iyileşme olduğu konusunda mutabık kaldıklarını ve bundan memnun kaldığını aktardı. Borrell ayrıca, Türkiye'nin Libya'da önemli bir aktör olduğunu, AB'nin Libya'da BM tarafından talep edilen ateşkesin gözlemlenmesinde kritik rol oynayabileceğini belirtti.