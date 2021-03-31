Darbecilere karşı ulusal çöp isyanı

Darbecılere karşı uluslararası camiadan umudu kesen Myanmar halkı çözümü içeride arıyor. Myanmar'da cuntacılara yönelik başlatılan sivil itaatsizlik eylemleri her geçen gün büyüyor. Son olarak cunta karşıtları halkı çöp isyanına çağırdı. Vatandaşlardan çöplerini sokaklara atmaları ve temizlik görevlilerinin de greve giderek çöpleri toplamamaları istendi. Son 24 saatte 51 kişi daha öldürüldü. Böylece 1 Şubat'taki darbeden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 510'a yükseldi. Ülkede 2 bin 574 kişinin gözaltında tutulduğu ve 120 kişi hakkında da gözaltı kararı bulunduğu kaydedildi.