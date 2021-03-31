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Giriş Tarihi: 31.3.2021 15:14 Son Güncelleme: 31.3.2021 15:17

Dev operasyon! 46 milyon dolar değerindeki mal varlığına el konuldu!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Dev operasyon! 46 milyon dolar değerindeki mal varlığına el konuldu!

'de video oyun sektörünün en büyük operasyonlarından biri gerçekleştirildi. Oyunlar için hile geliştiren ve satan bir şirkete baskın yapıldı. Polis şirketin 46 milyon dolar değerindeki mal varlığına da el koydu. Şirket, , gibi birçok oyuna özel hileler hazırlıyordu. İşte konu hakkındaki detaylar...

Oyun endüstrisinin en çok ses getiren olaylarından biri gerçekleşti. Call of Duty, Overwatch gibi yapımların dahil olduğu sayısız oyun için hileler geliştiren bir şirkete Çin polisi tarafından operasyon yapıldı. Şirketin 'Dünyanın en büyük hile geliştirin şirketi' olduğu belirtildi. 10 çalışan da tutuklandı.

Kotaku'nun BBC'ye dayandırdığı haberine göre şirket, günlük 10 dolardan, aylık 200 dolara değişen abonelik fiyatlarıyla hile sattı. Polis gerçekleştirdiği baskında, birkaç lüks spor otomobilin de dahil olduğu, 46 milyon dolar değerindeki mal varlığına da el koydu.

Mal varlığının değeri ve fotoğrafta görülen lüks araçlar, şirketin hile satışıyla ne kadar para kazandığını ortaya koyuyor.

Hile konusu oldukça önemli. E-spor oldukça gelişti ve dünyanın dört bir yanında gerçekleşen oyun turnuvalarında ödül olarak yüksek meblağlar veriliyor. Son yıllarda hileyle ilgili baskılar arttı.

2019'da yapılan bir ankette oyuncuların yaklaşık üçte birinin, şanslarını artırmak ve kazanmak için hile kullandığı ortaya çıkmıştı.

Hile şirketine yapılan bu operasyon, oyun devi olan Tencent Games ortaklığıyla gerçekleşti. Aslında bu operasyon, Tencent Games ve diğer oyun yapımcılarının hile sorununu ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor.

Eskiden hile işi oyun kodlarında hataları ortaya çıkartan bilgisayar korsanları için küçük endüstrisi gibiydi, şimdi ise hile işi büyük bir endüstriye dönüştü.

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Dev operasyon! 46 milyon dolar değerindeki mal varlığına el konuldu!
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