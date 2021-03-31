Dev operasyon! 46 milyon dolar değerindeki mal varlığına el konuldu!

Oyun endüstrisinin en çok ses getiren olaylarından biri gerçekleşti. Call of Duty, Overwatch gibi yapımların dahil olduğu sayısız oyun için hileler geliştiren bir şirkete Çin polisi tarafından operasyon yapıldı. Şirketin 'Dünyanın en büyük hile geliştirin şirketi' olduğu belirtildi. 10 çalışan da tutuklandı.

Kotaku'nun BBC'ye dayandırdığı haberine göre şirket, günlük 10 dolardan, aylık 200 dolara değişen abonelik fiyatlarıyla hile sattı. Polis gerçekleştirdiği baskında, birkaç lüks spor otomobilin de dahil olduğu, 46 milyon dolar değerindeki mal varlığına da el koydu.

Mal varlığının değeri ve fotoğrafta görülen lüks araçlar, şirketin hile satışıyla ne kadar para kazandığını ortaya koyuyor.